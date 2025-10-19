Вся огневая мощь: как ВС РФ освобождают населенные пункты в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские военные вырабатывают новые алгоритмы наступления и выстраивают фронтовую логистику.

За минувшую неделю российские войска освободили еще семь населенных пунктов в зоне СВО, из которых сразу три на восточных и южных окраинах Димитрова, на украинских картах это город Мирноград.

Фактически, начались бои уже в черте этого города, который является частью более крупной Покровской агломерации. Она превращается сейчас в огромный огневой мешок размером 10 на 15 километров для оставшихся там боевиков ВСУ. Репортаж с передовой обозревателя «Известий» Валентина Трушнина.

На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили три населенных пункта: Московское, Балаган, Новопавловка. Каждой операции предшествовала тщательная подготовка. Разведка выявляла огневые точки противника. Артиллерия их подавляла.

Обеспеченный штурм — это когда в интересах небольших штурмовых групп работает вся огневая мощь группировки. Когда командир пехотного отряда там, на земле, может оперативно вызвать огонь танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Чтобы освободить поселки Московское и Балаган, бойцам пятой гвардейской бригады группировки «Центр» пришлось зачистить сначала два с половиной километра сплошных полевых укреплений.

«Чаще всего это происходит в темное время суток, мы надеваем противодронные плащи — так называемые пончо и передвигаемся», — рассказывает командир отделения разведки пятой гвардейской бригады группировки «Центр» Артем Налисный.

Разведчикам удалось занять несколько опорных пунктов на второй обороне ВСУ, чтобы огнем встречать отступающих боевиков.

«Когда противник начал убегать, они думали, что они бегут на свои позиции, но за день до этого туда сели разведчики, и когда противник побежал туда, они его уничтожили стрелковым огнем», — упомянул командир штурмового отряда Борис Ларионов.

Вот эти уникальные кадры — всушники под артиллерийским огнем идут к своему, как они думают, тыловому блиндажу, а оттуда их автоматным огнем в упор срезают наши разведчики — двое падают. К ним на помощь бежит третий, но и его настигает очередь.

Четвертый оказался поумнее — он сбегает с тропинки и прячется в ямке. Сидит там какое-то время, затем сбрасывает с себя тяжелый груз и налегке решается на штурм, стреляя подбегает к амбразуре, но падает раненый. Бросает гранату и просто убегает с поля боя, бросив товарищей. Это его не спасет. Он будет уничтожен чуть позже.

«Когда один из противников все-таки вырвался из этого всего. Мы дали ему спокойненько дойти до того места, где сидят его побратимы, изучили его и огнем артиллерии наносили точечные удары, после чего выкуривали противника, добивали его с помощью сбросов и FPV-дронов», — вспоминает командир штурмового отряда Борис Ларионов.

Но на этом все не закончилось. Вскоре после бегства четвертого всушника к блиндажу подходит пятый, он видит, что трое его побратимов лежат, истекая кровью, но все равно самоуверенно, словно под наркотиками, идет в лоб прямо на блиндаж и, конечно же, получает пулю в голову. За ним следует шестой, который все это видел, — тот решил бросить в амбразуру гранату, но она падает рядом с его ранеными товарищами.

Новопавловку освобождали бойцы 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр». Она еще носит звание «Горная». Но и в донецких степях воюет успешно. Сначала взяли под контроль все прилегающие лесополосы, затем финальный бросок.

«После накопления сил в один прекрасный день поступил приказ о зачистке населенного пункта. К полудню зачистка была окончена. Населенный пункт перешел под наш контроль», — прокомментировал командир взвода 55-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Сергей Божков.

Армия адаптируется к новым условиям. Все проблемы решаются системно. Вырабатываются не только новые алгоритмы наступления, выстраивается фронтовая логистика.

Вот такие посты воздушного наблюдения разбросаны повсюду вдоль фронтовых дорог. Круглосуточно наблюдают за небом, если надо, открывают огонь. Проезжаешь мимо такого поста, и на душе спокойнее от того, что ты не один на этой дороге.

На счету каждого зенитчика — десятки уничтоженных целей.

На этих кадрах боевая работа зенитчика группировки «Центр» Маселя Минеева. В эту ночь он спас чьи-то жизни.

«Поступила команда, что с запада летит боевой дрон. Приготовились. Он на цель заходил. Увидели в прицел, отработали, он упал там», — сказал командир расчета ЗУ, группировка «Центр» Масель Минеев.

Спасительный эффект системы таких постов мы испытали на себе. В одной из поездок увидели в небе дрон-камикадзе.

Как полагается в таких случаях, быстро выскочили из машины, рассредоточились и побежали в укрытие.

До нас дрон не долетел. Его сбили бойцы одного из постов воздушного наблюдения.

Со своими спасителями познакомиться не удалось, нужно было ехать дальше. Главное, никто не пострадал. И все благодаря неизвестным бойцам, которые, рискуя жизнью, день и ночь прикрывают фронтовые дороги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.