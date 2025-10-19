Трамп оставил Киев без «Томагавков» в преддверии встречи с Путиным в Будапеште

В столице Венгрии выбирают площадку для будущих переговоров президентов России и США.

Давайте посмотрим на самые престижные площадки для переговоров на высшем уровне в Будапеште. Здание Парламента на берегу Дуная — краса и гордость, символ венгерской столицы. Дворец Сандор в Будайской крепости не менее впечатляющее сооружение на другом берегу Дуная. Арена Пушкаша — новый многофункциональный стадион, где только-только прошел саммит ЕС с делегатами с Украины.

Так что было бы символично обсудить тот же вопрос, но без гостей из Киева. Площадку в Будапеште выбирают сейчас для будущих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Они сами решили встретиться там, проговорив два с половиной часа по телефону в четверг. И вот с тех пор весь мир сейчас обсуждает подготовку к этому саммиту.

Анкоридж показал — лидеры России и США умеют слушать и слышать друг друга и проекты готовы обсуждать самые смелые. Есть предложение, например, построить тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской. Вот это будет поворот.

Звонок из Москвы в Вашингтон совершенно спутал планы Владимира Зеленского, который в это самое время летел над Атлантикой с одной целью — выпросить у США ракеты «Томагавк». Ведь Трамп даже намекал накануне, что у них много ракет. Это было до звонка Путина.

«И значит, что? Дадут «Томагавки», — терялись в догадках эксперты. «У нас много, но они нам нужны самим», — пояснил Трамп, после звонка Путина.

«И вообще, давайте пока не будем обсуждать «Томагавки», — предупредил с порога прилетевшего Владимира Зеленского хозяин Белого дома.

А тому и возразить нечего. Если звонок был тактическим ходом Кремля, он был сделан блестяще.

Но вполне может быть, что Москве, в принципе, все равно, когда Зеленский летит в Вашингтон и что он там будет обсуждать. Гораздо важнее в своем ритме выстраивать дальше отношения с Белым домом.

Так, а чего того эти из Киева приезжали? Задалась вопросом Евгения Власова.

Он летел через океан в предвкушении оружия, Томагавков, денег и перемоги. А когда приземлился, понял, что наступила зрада и он в Вашингтоне теперь, скорее, в качестве туриста.

И дело даже не в том, что встреча у трапа самолета вновь оказалась немноголюдной и малоторжественной.

Пока борт Зеленского был в небе над Атлантикой, ему наверняка сообщили, что в эти самые минуты Владимир Путин решает вопросы украинского кризиса по телефону с Дональдом Трампом. И все за спиной актера с Банковой.

Всю неделю западные СМИ и их хозяева трубили о том, что мира на Украине можно добиться по странной воинственной формуле — никаких переговоров — Киеву нужны американские ракеты Томагавк, способные бить по Москве.

В третий раз при Трампе Зеленский прибывает в Вашингтон и в третий раз под окнами Белого дома митингующие с флагами Украины и США. Сегодня их всего около десятка. Рядовые американцы, судя по всему, об Украине вспоминают все реже.

Украинские СМИ предрекали Зеленскому триумф в Вашингтоне. Для этого заранее в США отправилась делегация из Киева. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак бродил по улицам в поисках поддержки…

Но всего один телефонный разговор между Москвой и Вашингтоном изменил все. После окончания беседы с Владимиром Путиным, Трамп сообщил: отправка «Томагавков» Киеву снята с повестки. По крайней мере пока.

«Нам тоже нужны „Томагавки“ для Соединенных Штатов. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, мы не можем истощать их запас ради других стран», — рассказал президент США Дональд Трамп.

Европа в шоке, еще и в тупике, Зеленский снова доказал, что отлично играет роль статиста. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести новый саммит. Так сказать, Аляска 2.0. Но на этот раз — в стране НАТО, столице Венгрии. Будапеште.

«Мы знаем, что в Европе есть лишь два здравомыслящих лидера это господин Орбан и господин Фицо в Словакии. Все же остальные европейские лидеры фанатики. Они экстремисты. Они милитаристы. Они хотят войны», — прокомментировал бывший журналист NYT Джон Вароли.

Шокированные анонсом новой встречи лидеров США и России европейские элиты, долго не могли выдавить из себя комментарии. Потом выдавили все-таки — уже затертые до дыр мантры.

«Конечно, решать будет президент Трамп, но очевидно, что Украине нужна вся огневая мощь, которую она может получить, чтобы действительно переломить ситуацию», — ответила глава евродипломатии Кая Каллас.

И этих милитаристов, как и представителей Киева, опять на предстоящие важнейшие переговоры не позвали.

«Будапешт — по сути, единственное место в Европе, где можно провести такую встречу. Во-первых, потому что Венгрия является практически единственной страной, выступающей за мир», — прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После таких известий прием Зеленского у Трампа стал больше походить на дежурную процедуру. Ну не отменять же все, раз прилетел.

За мной кортеж Владимира Зеленского, который приближается к Белому дому. С опозданием на 15 минут. Говорят, во время ожидания Дональд Трамп успел встретиться со звездой.

Вот эти кадры Дональд Трамп в Овальном кабинете устроил музыкальную паузу с известным тенором Андреа Бочелли.

Затем кортеж, встреча в дверях. Дресс-код Зеленский предпочел уже проверенный на августовской встрече. Опять без галстука, и опять что-то напоминающее пиджак.

Зато все обратили внимание на галстук главы Пентагона Пита Хегсета. Из всего многообразия цветовых палитр он выбрал на встречу с Зеленским бело-сине-красный. Понятно, что и американский флаг из этих цветов, но так символично и даже немного издевательски.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что Киев подготовил для Трампа некий список обещаний, только бы, дали «Томагавки».

«Зеленский уже многое пообещал Соединенным Штатам: сельскохозяйственные угодья, промышленное производство, полезные ископаемые, всевозможные инвестиционные соглашения», — рассказал бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Не очень понятно, почему вопрос Томагавков так остро стоит перед Киевом. На Украине их почему-то считают чудо-оружием. Так было и с танками Леопард, и с F-16. Киев их получил. Но это вообще никак не повлияло на ситуацию на поле боя.

«Просто Зеленский научился целовать Трампу ну, вы понимаете. Вот в чем дело. И все поцелуи мира не изменят военную ситуацию на Украине», — говорит бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

При этом, Томагавки — ракеты прежде всего корабельные. Флота у Украины нет. Да, существуют наземные варианты для запуска американских ракет, но их мало, а некоторые еще не испытаны собственно армией США.

«Это приведет к эскалации, сделает ситуацию более опасной. Это ничего не изменит на поле боя», — пояснил вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Понимая все это, Трамп во время переговоров с Зеленским пояснил еще раз…

«Надеюсь, мы сможем закончить войну, не задумываясь о „Томагавках“», — сказал президент США Дональд Трамп.

И еще…

«Но должен сказать одно: нам самим тоже нужны „Томагавки“. Мы не хотим отдавать то, что необходимо для защиты нашей страны», — добавил президент США Дональд Трамп.

Дальше диалог Трамп и Зеленский продолжили за закрытыми дверями. Но, судя по всему, киевский глава не получил того, что хотел. Президент США улетел на вертолете по своим неотложным делам во Флориду, где у него поместье и гольф, оставив Зеленского отвечать на вопросы журналистов в одиночестве за забором Белого дома.

Будапешт — город символ для Украины. Именно в нем в 1994 году был подписан знаменитый меморандум, вокруг которого столько мифов.

На Украине трактуют его как свою неудачу, мол, отказались от ядерного арсенала в обмен на гарантии, а если бы не отказались, то тогда…

После внезапного развала СССР новые государства, поделили его наследие, в том числе арсеналы. Было одно ядерное государство, а оказалось сразу четыре: Россия, естественно, Белоруссия, Казахстан и Украина. Она и вовсе стала третьей в мире по количеству боеголовок, но все ключи и шифры на запуск, а также заводы для техобслуживания были только у России. Никто не хотел из великих держав расширения ядерного клуба.

Поэтому самое логичное решение, на котором настаивали не только Москва, но и Вашингтон и Лондон, сдать все России. А лишнее «попилить».

Белоруссия и Казахстан это сделали без проблем, а вот Украина, как обычно, торговалась. Ельцину советовали вообще-то подождать еще немного, чтобы по мере старения боеприпасов украинцы сами попросили бы все забрать. Но был риск, что ядерные технологии могли уйти налево. Такое время. Такая страна. В общем, договорились как раз в Будапеште.

Россия как обычно, списала Украине миллиардные долги за газ и еще взяла обязательства — десять лет бесплатно предоставлять топливо для атомных станций. Америка дала денег на уничтожение части ядерных арсеналов, плюс гарантии.

Если внимательно почитать документ, то он весьма расплывчатый и допускает, даже применение ядерного оружия против Украины, если она в союзе с ядерным государством нападет на территорию государства-гаранта, например, Россию или его союзника страны-гаранты. Например, ДНР или ЛНР.

В феврале 2022 года признания республик Донбасса независимыми и подписания с ними договоров, юридически оказалось, что Украина, проводя АТО на Донбассе нападает на союзников России со всеми вытекающими последствиями.

Более того, последней каплей, переполнившей чашу терпения Москвы в 2022 году, стало тоже заигрывание Киева с Будапештским меморандумом — когда Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Киев готов от него отказаться и начать работы над ядерным оружием. В общем, Будапешт идеальное место для обсуждения дальнейшей судьбы Украины и для встречи с главой США.

Ведь там же в венгерской столице, когда подписывали меморандум, Россия впервые публично упрекнула НАТО в попытках расширения.

Ельцин тогда ошибся, холодная война оказалась не «холодным миром», как он предсказывал, а открытой конфронтацией. И это как раз та глубинная причина украинского конфликта, над преодолением которого должны поработать Москва и Вашингтон.

А вот то, с какими аргументами подойдут стороны к встрече сейчас решается на поле боя.

