Разыскиваемый мужчина из Петербурга пытался поджечь квартиру возлюбленной

Беглец хотел скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся в федеральном розыске, попытался поджечь квартиры возлюбленной. Причиной стало то, что девушка не смогла принять темное прошлое беглеца. Об этом 5-tv.ru сообщил компетентный источник.

По словам информатора, после непродолжительного знакомства мужчина решил признаться девушке, что находится в розыске на территории всей страны. Как выяснилось, возлюбленной такой поворот событий не понравился.

В итоге между парой вспыхнула ссора, в ходе которой преступник сначала крушил подъезд, а после и вовсе пытался поджечь квартиру девушки.

Пострадавшая сразу позвонила в полицию. Мужчина попытался сбежать с места преступления, сев в машину. Его задержали полицейские — по колесам его машины открыли огонь.

Сейчас оперативники осматривают место инцидента и выясняют обстоятельства происшествия у свидетелей.

