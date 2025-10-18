Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Большинство дронов было уничтожено над Курской, Ростовской и Брянской областями.
За два часа российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале 18 октября.
«В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны сообщило, что семь беспилотников были уничтожены над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, а один — над Тульской областью.
Ранее в этот же день Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее число аппаратов было ликвидировано над Брянской областью и акваторией Черного моря. Остальные цели были сбиты в центральных и южных регионах страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.