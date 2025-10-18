В Ереване прошел митинг в поддержку Самвела Карапетяна

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ереване прошел массовый митинг движения «По-нашему», основателем которого является предприниматель и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с июня текущего года. В центре событий работает корреспондент Гарик Абелян.

В акции приняли участие не менее 25 тысяч человек. Это крупнейшее общественное выступление в стране с 2022 года. Мероприятие началось с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви.

Участники митинга выразили поддержку Карапетяну и арестованным архиепископам ААЦ. Один из представителей движения, Алексан Алексанян, заявил о необходимости защиты церкви.

«Кто выступает против церкви, выступает против своего народа», — подчеркнул Алексанян в ходе открытия митинга.

После завершения митинга участники направились к зданию Службы национальной безопасности Армении, где под арестом находятся предприниматель Самвел Карапетян и священнослужители Армянской апостольской церкви.

Бизнесмен был задержан 18 июня. По данным следствия, поводом стали его публичные заявления, которые власти расценили как призывы к захвату власти.

Несмотря на это, Карапетян через адвокатов передал согласие возглавить создаваемую соратниками политическую партию. Предполагается, что она примет участие в парламентских выборах 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Ереване на 30 суток продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна.

