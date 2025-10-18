В Ереване прошел митинг в поддержку Самвела Карапетяна
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В акции приняли участие не менее 25 тысяч человек.
В Ереване прошел массовый митинг движения «По-нашему», основателем которого является предприниматель и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с июня текущего года. В центре событий работает корреспондент Гарик Абелян.
В акции приняли участие не менее 25 тысяч человек. Это крупнейшее общественное выступление в стране с 2022 года. Мероприятие началось с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви.
Участники митинга выразили поддержку Карапетяну и арестованным архиепископам ААЦ. Один из представителей движения, Алексан Алексанян, заявил о необходимости защиты церкви.
«Кто выступает против церкви, выступает против своего народа», — подчеркнул Алексанян в ходе открытия митинга.
После завершения митинга участники направились к зданию Службы национальной безопасности Армении, где под арестом находятся предприниматель Самвел Карапетян и священнослужители Армянской апостольской церкви.
Бизнесмен был задержан 18 июня. По данным следствия, поводом стали его публичные заявления, которые власти расценили как призывы к захвату власти.
Несмотря на это, Карапетян через адвокатов передал согласие возглавить создаваемую соратниками политическую партию. Предполагается, что она примет участие в парламентских выборах 2026 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Ереване на 30 суток продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.