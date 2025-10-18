Вэнс высказался о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона: «Может быть»

Вэнс сказал, что галстук Хегсета был в палитре цветов флага США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Вице-президент США отметил, что такие же цвета присутствуют на флаге их государства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на то, что глава Пентагона Пит Хегсет присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, надев галстук, цветовая гамма которого напоминала российский триколор.

Галстук действительно был похож на государственный символ РФ, даже цвета располагались в том же порядке: белый сверху, посередине — синий, и внизу — красный.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс в социальной сети Х, отвечая на публикацию, где Хегсета раскритиковали за то, что его галстук соответствовал цветам российского флага.

К слову, на флаге США также присутствуют три этих цвета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Пентагона Хегсет появился на встрече с Зеленским в галстуке с триколором РФ. Его галстук был украшен белыми, синими и красными полосами. Зеленский выбрал для встречи более сдержанный образ — черный пиджак, рубашка и брюки.

