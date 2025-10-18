Школьник играл со свечками для торта и устроил пожар в квартире в Кургане

Фото: © РИА Новости

Взрослых дома не было.

Школьник, играя со свечками для торта, устроил пожар в квартире в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Пострадавших в результате происшествия нет — три ребенка эвакуировались из подъезда самостоятельно, еще десять жильцов огнеборцы МЧС России вывели в спасательных масках», — добавили специалисты.

Инцидент произошел из-за того, что 11-летний мальчик зажигал свечи для торта в пластиковом игрушечном домике — в какой-то момент огонь от свечей перешел на другие предметы. Уточняется, что ребенок находился дома без присмотра взрослых.

В ликвидации огня принимали участие 29 пожарных и семь специализированных машин.

