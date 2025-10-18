Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Артист обратился к наследнику с жизненным напутствием.

Рэпер Александр Громов, известный под псевдонимом HammAli, в первый раз стал отцом. Соответствующим моментом трогательного события артист поделился с подписчиками в соцсети.

На опубликованном музыкантом фото его навороженный сын в роддоме. Это также первый снимок наследника исполнителя.

Фото: Instagram*/hammali

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — написал артист, обращаясь к первенцу.

До этого, 10 октября, во время сольного концерта артист поделился радостной новостью, что он с женой Эмили ждет сына, которого пара собирается назвать Адам. Малыш появился на свет 17 октября.

Рэпер женился на Эмили в сентябре 2024 года. Свадьба состоялась в Сочи и проходила как масштабное событие.

