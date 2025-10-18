Школьник открыл аварийный выход в самолете, который должен был лететь в Минводы

Школьник открыл аварийный выход в самолете, и вылет задержали на час

Вылет из Петербурга пришлось задержать.

Ребенок открыл аварийный выход в самолете, который должен был следовать из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, 12-летний мальчик дернул ручку аварийного выхода, в результате чего сработала сигнализация. Членам экипажа пришлось оперативно устранять последствия инцидента. В итоге вылет был задержан на час.

Уточняется, что разгерметизации не было, так как все произошло до взлета. Позднее самолет все-таки вылетел и успешно приземлился в Минеральных Водах спустя четыре часа.

