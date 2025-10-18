В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Арзамасе 15 школьников госпитализировали из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Уточняется, что всего за помощью обратились 50 человек.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в школе «Созвездие» было зарегистрировано восемь случаев заболевания острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы.

Региональный Роспотребнадзор принял решение закрыть образовательное учреждение на карантин. Школьников перевели на систему дистанционного обучения.

«В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо. За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек — дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение», — написал Пучков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования проб, а результаты будут известны уже в ближайшие дни. Кроме того, министр образования Нижегородской области отметил, что по итогам проверок будут приняты меры в отношении лиц, допустивших нарушения.

