Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ

Глава Мокроорловской территориальной администрации Белгородской области Сергей Кулаков получил ранение от удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, глава администрации проезжал на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка, когда вражеский беспилотник атаковал машину.

Уточнялось, что мужчину доставили в Грайворонская Центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги.

До этого в Белгородской области другой глава администрации Виктор Гоженко пострадал от удара украинского дрона. Пострадавший объезжал территорию на участке автодороги Казинка — Михайловка. В больнице у него выявили минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО). Во время ударов по приграничным территориям украинские боевики применяют не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

