Метеозависимым приготовиться: на Земле началась третья за октябрь магнитная буря

Неспокойная обстановка будет сохраняться почти весь месяц.

Ученые зафиксировали третью за октябрь магнитную бурю на Земле. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в мессенджере Telegram.

«Ожидание оказалось недолгим… Началась третья магнитная буря октября», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что магнитная буря может быть вызвана увеличением корональной дыры на Солнце. Дыра появилась на Солнце около четырех месяцев назад, но тогда ее влияние на Землю было минимальным. Сейчас объект расширился, и поток солнечного ветра способен достигнуть планеты.

Уточняется, что неспокойная геомагнитная обстановка будет сохраняться почти весь месяц.

В это время у метеочувствительных людей могут появляться головные боли, слабость и повышенная раздражительность. Кроме того, магнитные бури способны повлиять на работу спутников и бытовой техники.

