Два российских регбиста погибли в ДТП

Авария произошла прошлой ночью.

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в дорожно-транспортном происшествии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы московского регбийного клуба «Динамо» в Telegram-канале.

Авария, со слов источника, произошла прошлой ночью.

«В нашей семье большая трагедия. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — отметили в послании.

Известно, что Морозов, которому было 20 лет, в прошлом сезоне выступал за молодежную команду «Динамо», а 21-летний Чазов играл за ЦСКА. Соболезнования родным и близким погибших спортсменов выразили в «Динамо».

Подробности происшествия в настоящее время неизвестны. Полиция выясняет причины аварии.

