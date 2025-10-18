Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Бойцы ВС РФ уничтожили до 195 украинских боевиков.

Подразделения «Южной» группировки российских войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ДНР бойцы поразили формирования двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады спецназначения и бригады теробороны Украины в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.

ВСУ потеряли до 195 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ удалось освободить Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

Спецоперация



Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с заявлением о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала. Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

