Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области

Боевики ВСУ ночью нанесли удар по пункту временного размещения беженцев.

Ночью украинские дроны совершили налет на село Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных, сообщил глава региона Владимир Сальдо в официальном Telegram-канале.

«Также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей», — написал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 41 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

