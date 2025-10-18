«Безответственно себя повел»: Тима Белорусских о творчестве после долгой паузы

Тима Белорусских надеется на активность поклонников после возвращения на сцену

Ситуация для музыканта сложилась не лучшим образом.

Все люди меняются со временем, особенно это касается знаменитостей, которые всегда растут в творческой деятельности на глазах у своих поклонников. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал певец Тима Белорусских на фестивале «Новое Радио Движ».

Как он отметил, за время его отсутствия в публичном пространстве сама его личность и мировоззрение претерпевали перемены, а вместе с ним и многие фанаты пережили кардинальные изменения, например, обрели семью.

«Я стал взрослее, безусловно. Мои фанаты стали взрослее. Кто-то успел уже родить, кто-то развестись. Что-то придется наверстывать. Все мы меняемся. Дай бог, в лучшую сторону», — отметил исполнитель.

Несмотря на это, он выразил сожаления из-за того, что так надолго уходил с публичных радаров. Теперь ситуация для музыканта сложилась не лучшим образом.

«Я потерял много фанатских аккаунтов, конечно. Кто-то перешел к кому-то другому, это я понимаю. Я сам отчасти где-то безответственно повел себя», — пояснил Тима.

Однако певец все еще надеется, что удастся восстановить активность своих поклонников после своего возвращения.

«Что сможем, то наверстаем, а что — нет, то воспримем как опыт», — подытожил артист.

Тима Белорусских пропадал из медиапространства на несколько лет. Известно, что его приговорили к двум годам «домашней химии» по уголовному делу о покупке, хранении и употреблении наркотических средств в апреле 2021 года в Минске.

В Белоруссии под «домашней химией» имеется в виду нахождение осужденного дома и соблюдение определенных правил. Так, в этот период нельзя употреблять алкоголь, выходить из дома по вечерам и выезжать в другой населенный пункт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тима Белорусских вернулся на сцену.

