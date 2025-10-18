Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Важно с детства развивать у наследников чувство ответственности.

Воспитывать детей следует словами, чтобы наладить доверие. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал певец и композитор Сосо Павлиашвили на концерте в честь Дня Отца.

По словам артиста, важно с детства развивать у наследников чувство ответственности. Также нужно, чтобы дети понимали, что можно делать в обществе, а что нежелательно.

«Дети должны понимать, что хорошо, а что плохо. Наказывать до крови, избивать, конечно, не надо. Но даже словом можно и взглядом наказать, чтобы остановить, указать, что это неправильно. А если у него есть доверие, то он поймет и остановится», — отметил он.

С позиции отца взрослого сына Сосо рассказал, что в первую очередь нужно показывать мальчику, как важна в его жизни мама.

«Надо всегда говорить, что первый человек после Бога — это мама, чтобы он чувствовал ответственность. Как только мальчик начинает чувствовать ответственность, он уже мужчина. Не имеет значение 15 ему лет, 13 лет или 40 лет», — подчеркнул исполнитель.

При этом он добавил, что диалог с ребенком неоценим для того, чтобы наладить близкий контакт.

«Самое главное — объяснять все. Говорить: „Если я в чем-то не прав, то скажи мне. Я тебе скажу спасибо, я буду тебе благодарен“. Надо друг друга поддерживать так, чтобы не допускать ошибки. Это же очень легко», — заключил собеседник.

