Евросоюз хочет послать президента Финляндии следить за Путиным на саммите с США

Фото: Reuters/Emmi Korhonen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению ЕС, Стубб не даст российской стороне «давить» на Вашингтон.

Лидеры стран Евросоюза предложили послать президента Финляндии Александра Стубба в Венгрию присутствовать на саммите РФ и США в Будапеште. По замыслу ЕС, он должен будет помешать «влиянию Москвы» на представителей Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Агентство отмечает, что члены Евросоюза «хватаются обеими руками» за место за переговорным столом. Один из функционеров ЕС предложил идею послать Стубба следить за встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — в прошлом финский политик был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после саммита Трампа с Путиным на Аляске 15 августа.

«Лидеры Евросоюза должны твердо стоять против России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите», — передает Bloomberg позицию европейских политиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров стран Европы в проведении враждебной политики, которая похожа на открытую войну с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.