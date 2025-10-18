Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Видна общая заинтересованность сторон в улучшении сложившейся ситуации.

Началось восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после контактов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией и Украиной. Это отмечено в заявлении международной организации на официальном сайте.

При этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси указал на общую заинтересованность в улучшении сложившейся ситуации.

«Должно пройти еще некоторое время, прежде чем электросетевое соединение будет восстановлено, обе стороны взаимодействовали по этому вопросу конструктивным образом <…>. Никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации», — заявил он.

К тому же в агентстве пояснили, что переговорная деятельность организации направлялась на «создание необходимых условий безопасности», которые стали предпосылкой к проведению ремонта на поврежденных секциях 750-киловольтной Днепровской линии электропередач (ЛЭП) и 330-киловольтной ЛЭП «Ферросплавная-1», находящихся по разные стороны линии боевого соприкосновения рядом с ЗАЭС.

От обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) внешнее электроснабжение перестало поступать на ЗАЭС 23 сентября. Этот случай стал десятым подобным с начала проведения специальной военной операции (СВО). Также глава «Росатома» Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене сообщал, что единственный реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия вооруженных формирований Киева.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС.

