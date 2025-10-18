Синоптики сообщили о начале «предзимья» в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это переходный период между осенью и зимой, который продлится до середины декабря.

В России наступил сезон, который метеорологи называют предзимьем. Об этом 18 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд с беседе с ТАСС.

Он отметил, что начался период, известный как предзимье, и добавил, что это название закрепилось в метеорологической практике.

По словам Вильфанда, специалисты Гидрометцентра используют собственную систему деления года, отличающуюся от календарной. В ней выделяют шесть сезонов вместо привычных четырех. После осени, пояснил он, наступает предзимье — время, которое продолжается с середины октября до середины декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москву придут первые заморозки. Примерно к середине ноября в московском регионе ожидается устойчивое понижение температуры. Первые заморозки возможны после 15 ноября. Эксперты центра погоды «Фобос» прогнозируют, что декабрь в Москве будет теплее климатической нормы примерно на два градуса. В первой половине месяца ожидается относительно мягкая погода.

