Президент США беспокоится о военных потерях в грядущую зиму.

У президента США Дональда Трампа после разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне сложилось впечатление, что украинские власти стремятся к эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из американских чиновников, Трамп подозревает, что Киев стремится к эскалации и затягиванию военных действий. Президент США беспокоится о том, какими будут показатели боевых потерь во время предстоящей суровой зимы. Ряд источников телеканала, осведомленных о ходе переговорного процесса, заявил о напряженности и «неудобности» прошедшей встречи.

Беседа Трампа и Зеленского состоялась в Белом доме 17 октября. Ранее 5-tv.ru писал, что заявления американского лидера были «резкими», а характер разговора — «довольно эмоциональным». Кроме того, несколько источников портала Axios сообщали, что встреча и вовсе «прошла плохо».

Во время визита в Вашингтон главу Незалежной не встречали. При этом украинская сторона попыталась скрыть дипломатический провал, организовав съемки с членами собственной делегации.

