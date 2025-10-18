В Китае уволили 9 высокопоставленных военных в рамках борьбы с коррупцией

Фото: www.globallookpress.com/Ly Lay

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В отставку отправили в том числе второго по значимости генерала КНР.

В Китае в рамках борьбы с коррупцией отправили в отставку девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минобороны КНР. По информации издания, увольнения коснулись в том числе второго по значимости генерала и восьмерых других командующих.

Среди тех, кто лишился своих постов, оказался один из наиболее влиятельных генералов Хэ Вэйдун, уличенный в «серьезных дисциплинарных нарушениях и злоупотреблении властью».

Журналисты подсчитали, что к концу августа председатель КНР Си Цзиньпин уже уволил пятую часть военачальников, которые были назначены им лично. По данным агентства Bloomberg, китайский лидер инициировал массовые кадровые чистки еще летом 2025 года.

В июле экс-замминистра юстиции КНР приговорили к заключению сроком в 13 лет и штрафу в 418 тысяч долларов за взятки на сумму 5,9 миллионов долларов.

Активная политика против коррупции в Китае началась с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году. Инвестиционный консультант Олег Свистовцев поделился в разговоре с 5-tv.ru мнением, что на фоне борьбы со взятками и максимального стимулирования отдачи от госорганов КНР смогла максимально оптимизировать систему управления государством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.