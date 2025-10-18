Прессек Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о саммите РФ и США

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz

Ливитт заявила репортеру, что место для встречи выбрала «его мать».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт грубо ответила сотруднику издания HuffPost на вопрос о том, кто выбрал место для встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Твоя мама», — приводит слова представителя Белого дома HuffPost.

Вдобавок Ливитт раскритиковала автора вопроса за то, что он считает себя журналистом, когда тот спросил у нее, считает ли она свой ответ остроумным. По словам пресс-секретаря, работник издания является «крайне левым писакой», которого всерьез не воспринимают даже коллеги. Ливитт попросила его впредь не присылать свои «неискренние, предвзятые и бредовые вопросы».

Саммит России и США пройдет в Будапеште. Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе встречи венгерские власти обеспечат Путину все необходимые меры безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД республики Петер Сийярто.

