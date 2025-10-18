Фото: Reuters/Pavel Bednyakov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У ЕС нет реальной власти.

Предприниматель Эррол Маск, отец основателя Tesla Илона Маска, заявил, что Евросоюз — это гнусная организация.

«Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — заявил он РИА Новости.

В июне Эррол Маск совершил визит в Москву для участия в «Форуме Будущего 2050» и сравнил город с Римом, восхитившись масштабностью и архитектурной красотой российской столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политику, проводимую лидерами стран Евросоюза с открытой войной против РФ. По словам венгерского политика, ЕС рассуждает о российско-украинском конфликте так, будто сам является непосредственным участником этой войны, хотя в действительности европейским странам ничего не угрожает.

Также Орбан раскритиковал европейских лидеров за то, что те препятствуют мирному урегулированию кризиса и высказал мнение, что без их препятствий Вашингтон и Москва уже давно заключили бы договор о прекращении огня на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.