Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

Как и многие другие зарубежные предприятия, финский производитель кофе прекратил торговлю в РФ в 2022 году — после начала спецоперации.

Финская компания-производитель кофе Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков в России. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Отмечается, что соответствующие документы поступили в ведомство 15 октября. Заявителем значится предприятие «Ою Паулиг Финляндия Аб» (OY Gustav Paulig Ab). Вероятно, под этим брендом финская компания намерена торговать в РФ молотым, растворимым и зерновым кофе, а также продукцией в пакетиках и в капсулах.

Уход Paulig с российского рынка был связан с началом спецоперации по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней в феврале 2022 года, в марте представители компании сообщили о намерении прекратить торговлю в России. В мае бизнес уже был продан. До 2022-го на долю РФ приходилось 12,3% финского импорта, впоследствии показатель снизился до 3,6%.

Ранее, писал 5-tv.ru, заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент подал французский дом моды Louis Vuitton. Холдинг также покинул РФ в марте 2022 года, закрылись фирменные магазины и торговые точки косметического бренда Sephora — все подразделение было продано гендиректору Евгению Дроздову, после чего магазины открывались под брендом «Иль де Ботэ».

Кроме того, в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков в начале октября обратилась японская компания по производству электроники Sony. Она планирует вернуть на российский рынок бренды Walkman, Bravia и Xperia.

