«Спасибо» от организма: какие продукты богаты омега-3

Жирные кислоты помогают в регулировке холестерина в организме, а также повышают чувствительность клеток к инсулину.

Богаты на содержание омега-3 жирных кислот такие продукты, как рыба (лосось, скумбрия, сельдь), рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

По словам эксперта, номером один является лосось, который в 100 граммах продукта содержит от полутора до двух с половиной граммов омеги-3 в чистом виде, что перекрывает суточную норму потребления жирных кислот.

Эндокринолог также рассказала и о пользе омега-3 жирных кислот для организма человека. Этот вид кислот помогает иммунным клеткам и регулировке баланса хорошего и плохого холестерина, снижает воспаления, а также повышает чувствительность клеток к инсулину.

Еще немного о пользе омега-3:

Жирные кислоты очищают и делают стенки кровеносных сосудов эластичными, замедляют процессы старения, эффективно подавляют чувство голода, помогают в сжигании избыточного жира за счет ускорения обмена веществ.

Кроме того, продукты с содержанием жирных кислот улучшают когнитивные функции, снижают риск отслоения сетчатки и других офтальмологических заболеваний, вырабатывают гормон радости — серотонин и подавляют синтез гормона стресса — кортизола.

Помимо лосося, скумбрии и сельди, омега-3 содержится в мидиях, креветках, устрицах, печени трески и икре. Также жирные кислоты есть в растительных маслах, брюссельской и цветной капусте, шпинате, фасоли, сое, чечевице и горохе.

