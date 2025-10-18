Кир Стармер призвал создать с США проект соглашения по конфликту на Украине

Axios: Стармер призвал создать с США проект соглашения по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Премьер-министр Великобритании озвучил свое предложение во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров создать совместно с США проект мирного соглашения по конфликту на Украине. Договор, схожий с планом вмериканского лидера Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Эту идею он озвучил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Европы. Об этом сообщает портал Axios.

«Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — сказано в материале, авторы ссылаются на собственный источник.

Как сообщало прежде британское правительство, на переговорах Стармера с Зеленским и европейскими лидерами, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсуждалась поддержка Киева. По итогам разговора Рютте порекомендовал организовать срочный созвон между европейскими советниками по национальной безопасности на выходных.

Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин также на днях обсудили по телефону урегулирование украинского кризиса. После этого была запланирована личная встреча, которая, вероятно, состоится в Будапеште в ближайшие две недели. Венгерские власти уже заявили о начале подготовки к саммиту.

Ранее, писал 5-tv.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на прекращение вооруженного конфликта, которому поспособствует встреча Путина и Трампа.

