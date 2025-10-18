«Каждый вечер или утро»: что спасает Иду Галич в бешеном ритме жизни

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Своему телу блогер и мама двух детей уделяет особое внимание.

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками главным секретом поддержания формы несмотря на бешеный ритм жизни. По словам мамы двоих детей, все дело в дисциплине. Об этом она рассказала в своем блоге в Telegram.

«Без дисциплины просто невозможно существовать в моем режиме», — высказалась Галич.

Знаменитость посетовала, что из-за плотного графика ей не всегда удается совершать длительные прогулки и «нахаживать шаги», однако спорт Галич никогда не бросает.

По словам блогера, каждое утро или вечер она уделяет время тренировкам. В этот раз в качестве физической активности Ида выбрала йогу, которая не только укрепляет мышечный корсет, но и позволяет обрести состояние баланса даже в трудные периоды жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Регина Тодоренко до сих пор в шоке от своего веса после родов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX