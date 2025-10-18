МВФ предложил Украине девальвировать гривну ради укрепления бюджета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как отреагировал Киев, ожидающий новых кредитов и зависящий от финансовой помощи иностранных государств?

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины девальвации гривны и в связи с этим оказывает давление на власти истощенной вооруженным конфликтом страны. При этом представители фонда заявляют, что именно этот шаг поможет Киеву укрепить бюджет. Об сообщается в материале агентства Bloomberg, авторы ссылаются на собственные источники.

«Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов», — пишут авторы статьи.

По данным журналистов агентства, МВФ считает необходимым контролируемое снижение курса гривны. Позиция фонда предполагает, что финансовое положение Украины улучшится за счет увеличения поступлений в бюджет в местной валюте. Но Национальный банк Украины выступает против и отказывается поддерживать инициативу международной организации. Регулятор утверждает, что девальвация может спровоцировать усиление инфляции, «уничтожить финансовую подушку» и усилить общественное недовольство.

В материале подчеркивается, что украинские политики давно боятся девальвации гривны. В первую очередь потому что граждане страны остро реагируют на колебания цен, которые и так происходят на фоне финансовых кризисов. И происходили до начала российской спецоперации. Информаторы агентства говорят, едва ли стоит ждать от Киева согласия на предложение МВФ.

При этом международный фонд четко обозначает проблемы украинской экономики. В частности, в конце 2025 года эксперты прогнозируют рост государственного долга до отметки 108,6% валового внутреннего продукта (ВВП) с дальнейшим повышением, ускорение роста потребительских цен до 12,6%. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составил 6,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько украинскому бюджету обошелся визит президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены в Австрию. Сумма, потраченная всего за один день, вызвала скандал.

