Полностью испарились: Солнце за несколько часов сожгло две древние кометы

Солнце за несколько часов сожгло две древние кометы
«Погибшие» небесные тела, вероятно, родились вместе из первичного газо-пылевого облака.
Две древние кометы, возраст которых оценивается в миллиарды лет, сгорели в солнечной атмосфере с интервалом в несколько часов. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, видео, на котором кометы гибнут на Солнце, сняли 10 и 11 октября космические коронографы LASCO.
Исследователи отметили, что эти небесные тела могли иметь общее происхождение — то есть родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования солнечной системы. Вместе с тем, они являлись двумя фрагментами одной крупной кометы, которая была разрушена в результате столкновения с неизвестным объектом.
Ученые полагают, что изменение орбит комет могло возникнуть из-за их сближения со звездой, при котором более мелкие небесные тела полностью испаряются, как капли воды.
И лишь некоторые крупные космические объекты могут после такого столкновения выжить несколько прохождений через солнечную корону, однако потом все равно разрушатся.
