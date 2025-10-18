Автор хита American Boy признался, что ему стыдно за непатриотичную песню

Автор хита American Boy Виталий Окороков: Мне немножко даже стыдно за эти песни

Когда-то Виталий Окороков писал хиты группы «Комбинация». А теперь называет проект «Родники» чистой водой русской песни и настоящей музыкой.

Композитор и автор большинства хитов группы «Комбинация» Виталий Окороков стыдится своего поп-прошлого и сегодня отдает предпочтение патриатической музыке. За плечами автора Саратовская консерватория, стажировка в Московской Консерватории у профессора Тихона Хренникова, он является членом Союза композиторов России и создателем ряда симфонических и камерных произведений. Но когда-то, по собственному мнению, Окороков шел не той дорогой.

Виталий Алексеевич написал множество песен для российских поп-исполнителей. Его музыка звучит в репертуарах Алены Апиной, Ярослава Евдокимова, Филиппа Киркорова, Линды (Светлана Гейман), Татьяны Овсиенко, Ирины Отиевой, Аллы Пугачевой, Вики Цыгановой, Сергея Челобанова и даже Прохора Шаляпина, а также групп «Комбинация», «Дюна», «Мегаполис», «На-На» и «Лесоповал».

Всего на счету композитора около 300 очень разных эстрадных композиций. Почему бы не гордиться? На этот вопрос он ответил корреспонденту 5-tv.ru за кулисами финального концерта конкурса «Родники-2025. Посвящение Героям Отечества».

«Что мы пили десятилетиями? «Фанту», «Спрайт, «Кока-колу» — напитки, которые убивают все. Так вот «Родники» — это чистая вода русской песни. Поэтому давайте плясать от музыки, от хорошей мелодии и не повторять, допустим, моих ошибок… Я как ученик Хренникова окончил консерваторию и писал серьезную музыку…. Но в восьмидесятые — «Ксюша», «Бухгалтер», American Boy, к сожалению. Сейчас мне немножко даже стыдно за эти песни, к сожалению, но они почему-то живут. Я никак их не закопаю — народ вытаскивает и поет. Поэтому «Родники» — это вот то, что надо», — заявил Окороков.

Финал проекта «Родники» состоялся в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге. Он объединил более двух тысяч участников из 70 регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана. Участвовали коллективы, известные и начинающие юные артисты. Профессиональное жюри под руководством народного артиста РФ Олега Газманова выбрало победителей в пяти номинациях. Сам Газманов в рамках конкурса представил новую песню «Время героев».

