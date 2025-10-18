Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Президент США же назвал этот проект интересным и перспективным.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказалась не по душе идея создания тоннеля из России на Аляску. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу во время их переговоров в Белом доме.

На встрече Трамп поделился с главой Незалежной об идее возведения туннеля, который соединял бы Россию и Аляску через Берингов пролив. Сам же президент США назвал этот проект интересным и перспективным для страны. После чего он спросил у Зеленского, что он думает по этому поводу. Ответ не заставил себя долго ждать.

«Мне эта идея не нравится», — ответил президент Украины.

Такое заявление украинского лидера посмешило Дональда Трампа. Он с улыбкой отреагировал на его слова и добавил, что киевским властям вряд ли бы понравился этот проект.

«Я так и думал», — подметил глава Белого дома.

После заявления Трампа спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о начале переговоров по туннелю. По его мнению, этот проект открывает путь для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и стимуляции экономии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом с опозданием в 15 минут.

