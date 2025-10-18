Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север».
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки
и вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
