Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки

и вернулся на площадку вылета.

По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.