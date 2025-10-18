«Пока они горят нами»: рэпер ST рассказал о самом дорогом, что может сделать отец для детей

Фото, видео: Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС; 5-tv.ru

У артиста — две дочери.

Российский рэпер Александр Степанов, более известный как ST, старается воспитывать своих детей иначе, чем это делал его отец. Об этом музыкант рассказал на концерте в честь Дня Отца в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Степанов поделился, что его папа — военнослужащий, поэтому его воспитывали в строгости, и некоторые методы воспитания были не совсем гуманными. Рэпер старается быть для своих дочерей папой, который с ними общается, и избегать ошибок, которые когда-то допускал его родитель.

«Я стараюсь быть отцом, который с ними общается. Мне интересно, что происходит у них в голове. Я стараюсь иногда не вести себя, как вел себя мой отец <…> Самое дорогое, что может сделать отец для своих детей, — это учиться у них. Я у них учусь, учусь быть отцом», — говорит Степанов.

Музыкант понимает, что детство его детей, со всеми его яркими моментами, когда-нибудь закончится. И он будет очень тосковать по этому времени. Поэтому сейчас, пока это возможно, рэпер старается ценить каждый миг.

«Если ваш ребенок просит внимания, его нужно давать, потому что рано или поздно мы придем к тому, когда мы будем просить это внимание у них, а не будем его получать в той мере, в которой хотим. Поэтому сейчас, пока они горят нами, зависят от нас, жаждут этого общения, обучения, игры, надо это все давать», — подытожил Александр.

