«Примирительный тон»: как западная пресса отреагировала на встречу Трампа и Зеленского

На позицию американского лидера, очевидно, сильно подействовал разговор с Путиным, подмечают журналисты.

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Она прошла в формате закрытого обеда. Украинский гость появился в стильном черном костюме, за который его похвалил Трамп. Это был редкий случай, когда он сменил комфортный набор из футболки и брюк в стиле милитари, которым обычно подчеркивает положение своей страны на официальных мероприятиях.

Но поможет ли костюм, в том числе, добиться поставленных целей? Мировая пресса дает Зеленскому мало шансов получить оружие у Штатов после телефонного разговора главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

Так, аналитики издания The Guardian отметили, что возможная поставка крылатых ракет Tomahawk на Украину должна была стать главным вопросом повестки. Однако накануне обеда с Зеленским Дональд Трамп открыто засомневался, выразив надежду, что Киеву ракеты «не понадобятся». Более того, прежде он уже подчеркивал, что Штатам и самим нужны «Томагавки», и он «не знает, что с этим можно поделать».

Помимо прочего, на позицию Трампа, очевидно, сильно подействовал разговор с Путиным, подмечают журналисты. Причем не впервые. Теперь его тон они называют примирительным, из чего делают вывод, что вероятность немедленной помощи Киеву снижается, а европейские политики опасаются капитуляции США перед Москвой. Да и «парализующие санкции», обещанные России в случае отказа от прекращения огня, так и не были им введены. Американский лидер, судя по всему, хочет умножить свои дипломатические победу после мирного соглашения в секторе Газа.

Журналисты Sky News в свою очередь напомнили про сделку, которую Украина предлагает американской стороне — беспилотники в обмен на ракеты Tomahawk. Но теперь, по-видимому, Трамп опасается последствий. Он понимает, что удары его оружием вглубь территории России не приблизят мир, а только приведут к эскалации. Изданию вторят авторы Financial Times, указывая, что именно после разговора с Путиным президент США больше не желает увеличивать военную помощь Киеву.

Эксперты агентства Bloomberg также подчеркнули, что Дональд Трамп не хочет делиться с украинскими военными «Томагавками». Более того, он планирует встречу с Владимиром Путиным в течение ближайших двух недель, на которой будет обсуждать прекращение вооруженного конфликта, но не ждет присутствия на ней Владимира Зеленского. Даже несмотря на то, что лидер киевского режима уже научился правильно одеваться и общаться с Трампом. А журналисты New York Post отмечают: американский лидер пока только уклоняется от своих обещаний относительно «Томагавков», так как верит в желание Владимира Путина положить конец конфликту на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет появился на обеде с Зеленским в галстуке с триколором РФ.

