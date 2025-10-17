«Остаюсь при своем решении»: Принц Эндрю отказался от всех королевских титулов

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images/Pool

Его бывшая жена также намерена оставить все звания.

Брат Короля Великобритании Карла III, Эндрю, решил отказаться от всех королевских титулов, в том числе от титула герцога Йоркского. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на официальное заявление принца.

Такое решение связано с его скандальной связью с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

При этом Эндрю сохранит звание принца как сын Елизаветы II, но откажется от членства в высшем английском рыцарском ордене — Благороднейшем ордене Подвязки.

«Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от работы его величество и королевскую семью. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь при своем решении, принятом пять лет назад, отойти от общественной жизни», — говорится в сообщении.

Его бывшая жена Сара также намерена отказаться от титула герцогини Йоркской и хочет вернуть девичью фамилию — Фергюсон.

В 2019 году в США финансисту Джеффри Эпштейна предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозили 40 лет тюрьмы плюс еще пять за сговор с целью вовлечения в торговлю других лиц. Однако Эпштейна обнаружили мертвым в тюремной камере в том же году, когда он ждал суда по делу о секс-торговле. В результате расследования инцидент признали самоубийством.

