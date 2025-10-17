Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом

Глава киевского режима опоздал на переговоры на 15 минут.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Евгения Власова.

«За мной кортеж Владимира Зеленского, который приближается к Белому дому с опозданием на 15 минут», — рассказала Власова.

Уточняется, что лидеры Украины и США обсудят прошедший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, президент Украины поздравил американского лидера с завершением огня на Ближнем Востоке и заявил, что при его помощи удастся завершить и конфликт на Украине.

Встреча проходит в Белом доме в формате закрытого обеда, на который приглашен только глава киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая продлится не более двух часов. После завершения переговоров Трамп намерен вылететь во Флориду, где у него запланированы дальнейшие мероприятия.

