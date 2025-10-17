Не хуже обезболивающего: какие виды спорта улучают функции суставов

Фото: 5-tv.ru

Правильные нагрузки способны улучшить походку и качество жизни.

Ходьба, езда на велосипеде и плавание существенно уменьшают боль и улучшают функции суставов у пациентов с остеоартритом. Именно эти аэробные нагрузки оказываются наиболее эффективными для улучшения походки и качества жизни. Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованному в журнале The BMJ.

Ученые проанализировали 217 исследований, проведенных с 1990 по 2024 год, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. В работах сравнивались различные виды физической терапии — аэробные упражнения, силовые, на гибкость, психофизические, нейромоторные и смешанные — с контрольными группами.

Аэробные упражнения продемонстрировали наибольшую результативность среди всех видов активности. Данные показали, что такие нагрузки помогают облегчить боль, при этом не вызывая побочных эффектов.

Исследователи отмечают, что другие виды упражнений, такие как психофизические, нейромоторные или укрепляющие, могут приносить дополнительную пользу, но не должны заменять аэробные нагрузки как основной метод терапии. Если аэробные упражнения невозможны из-за индивидуальных ограничений, альтернативные формы физической активности также могут быть полезны.

Ученые отмечают, что результаты исследования дают врачам всесторонний и актуальный анализ эффективности физических упражнений и могут помочь назначать оптимальную терапию для улучшения состояния пациентов с остеоартритом.

