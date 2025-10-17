При взрыве на заводе «Авангард» пострадали до шести человек

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В результате взрыва в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, в Башкирии, по предварительной информации, пострадали до шести человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что из-под завалов извлечен один человек, его госпитализировали, еще один находится в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент экстренные службы продолжают работать на месте происшедшего. Причины взрыва уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в одном из цехов оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Глава республики Башкортостан в своем Telegram-канале написал, что здание цеха, в котором произошел взрыв, получило серьезные повреждения. Ситуация находится на контроле ответственных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгоградской области из-за обломков беспилотника произошел пожар на подстанции. Пожар был оперативно локализован силами пожарных подразделений, а специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения

