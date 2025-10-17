Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Современные дети — единственное поколение, проявляющее интерес к духовенству.

Современное поколение детей — зумеры — вызывает оптимизм и вселяет надежду на светлое будущее страны. Об этом рассказали общественный деятель Владимир Легойда и священник Павел Островский на премьере мультфильма «Серафима».

По словам Легойды, современные дети отличаются от сверстников прошлых лет: несмотря на стремительное развитие технологий, они остаются ответственными и отзывчивыми членами общества.

«Я немножко побаиваюсь слова »духовность». Мы его так часто сегодня произносим, что смыслы какие-то за этим теряются. Современные дети отличаются от своих сверстников 10,15,20 лет назад — это тоже в полне себе естественно, так было всегда. Может быть, сейчас скорости, которых раньше не было, с точки зрения развития информационных технологий. Человек всегда остается человеком. Поэтому сейчас хорошие, нормальные дети — тоже люди, точно так же, как и взрослые», — добавил общественник.

Он также отметил, что современная молодежь находится в центре общественного внимания, и это само по себе большая ценность, которой не всегда обладали предыдущие поколения.

«Мы сегодня увлечены, у нас в центр Вселенной поставлена молодежь. Были эпохи, когда не было мира детства, мира молодежи. Это особенности последних веков и линии истории человечества», —уточнил Легойда.

Островский подчеркнул, что зумеры — единственное поколение в России, проявляющее интерес к вопросам веры и духовности, и именно молодежь вселяет в страну оптимизм.

«Нужно работать безусловно, помогать ребятам, просвещать их. Но единственное, что вызывает оптимизм в стране — молодежь», — дополнил священник.

