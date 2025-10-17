Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Местные жители ощутили сильный толчок.

Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщила мэрия города.

«Сегодня, 17 октября, на ФКП „Авангард“ в одном из цехов произошел взрыв», — говорится в официальном Telegram-канале администрации.

В публикации уточнили, что сейчас на месте происшествия уже работают все службы. Ситуация находится на контроле ответственных органов.

Данных о пострадавших или погибших в настоящее время администрация не предоставила, они уточняются.

Источник 5-tv.ru также сообщил, что предварительно до шести человек могли пострадать при взрыве на заводе. По словам собеседника, из-под завалов уже был извлечен один человек, его госпитализировали.

Еще один находится в состоянии средней тяжести.

На месте присутствуют три бригады скорой медицинской помощи.

Глава республики Башкортостан в своем Telegram-канале написал, что здание цеха, в котором произошел взрыв, получило серьезные повреждения. Причины произошедшего устанавливаются.

