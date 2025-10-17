Юлию Барановскую экстренно госпитализировали на Ямале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что угрожает жизни телеведущей?

Российскую телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. Об этом сообщил директор звезды Петро Шекшеев в беседе с 5-tv.ru.

«Случилась экстренная госпитализация на Ямале во время съемок проекта „Большие семьи большой страны“. Понадобилась срочная полостная операция, затем еще одна», — рассказал он.

По словам Шекшеева, усилия врачей оказались успешными: Барановская пошла на поправку и уже переведена из реанимации в обычную палату. Навестить телеведущую приехали родственники — ее мать и старший сын Артем.

Юлия Барановская — российская телеведущая, заслужившая известность благодаря работе на федеральных каналах. Имеет опыт радиоведущей, а также принимала участие в модных мероприятиях.

В личной жизни Юлия наиболее известна как бывшая сожительница футболиста Андрея Аршавина. Они прожили вместе около девяти лет, но так и не узаконили отношения. Разрыв с ним был широко освещен в СМИ, а ее история вызвала сочувствие у широкой публики.

Барановская воспитывает троих детей от Аршавина — 19-летнего Артема, 17-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. Артем занимается театром и подрабатывает ведущим на светских мероприятиях, Яна увлекается танцами и теннисом, активно готовится к поступлению в ВУЗ. Младший Арсений пошел по стопам отца и занимается футболом в академии клуба «Спартак».

