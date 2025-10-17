В Карелии автобус с бывшими заключенными попал в ДТП

Автобус с бывшими заключенными попал в ДТП по пути из Петрозаводска

Госпитализировано 13 человек.

Автобус, перевозивший заключенных из Петрозаводска в Санкт-Петербург, попал в ДТП. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации источника, в автобусе находились освободившиеся из исправительных колоний, которые подписали контракт с Министерством обороны и направлялись в зону СВО.

Транспорт следовал в поселок Каменка Ленинградской области, и в какой-то момент произошло столкновение микроавтобуса, грузовика и «Газели». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» отметили, что грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил военный микроавтобус.

Уточняется, что в результате дорожного происшествия госпитализировано 13 человек. Многие пострадавшие получили серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног. Среди пострадавших также водители «Газели» и грузового автомобиля.

