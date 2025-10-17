«У нас будет малыш»: взломавшие аккаунт Бородиной мошенники заявили о ее беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Теперь телеведущая пьет магний и разгребает поздравления от знакомых.

Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в соцсетях взломали мошенники. Об этом заявила сама Бородина в своем Telegram-канале.

Злоумышленники стали публиковать от имени телеведущей контент. Сначала была опубликована сторис, где Бородина якобы обещала сообщить кое-что интересное. Вскоре в ее личном блоге появился пост с фотографиями. На них была изображена Ксения Бородина вместе с ее мужем Николаем Сердюковым. На одном из фото на телеведущей было надето светлое платье, но, самое главное, — на снимке она беременна.

«У нас с Николаем будет малыш», — было написано в посте.

Подписчики, коллеги и друзья ведущей принялись уже поздравлять семью с предстоящим пополнением, но Бородина вдруг ошарашила всех другим заявлением: ее аккаунт взломали мошенники.

Таким образом злоумышленники хотели привлечь максимальное внимание к публикации и даже оставили некую ссылку в описании профиля. Бородина призвала поклонников в Telegram-канале не переходить по ссылкам в ее профиле.

«Друзья! Внимание! Важная информация! Мой аккаунт взломан! Прошу вас до моего официального видеообращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством моего аккаунта!» — написала Бородина.

Как сказала ведущая, она не сошла с ума из-за всей этой ситуации только потому что принимает «качественный магний».

Бородина в это время пьет магний и разгребает поздравления с «прибавлением» от знакомых.

