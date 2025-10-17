«Он нас покинул»: эвакуированный Путиным из Китая мальчик умер в Дагестане

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На Родину ребенок вернулся в сентябре на спецборте летного отряда «Россия».

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, которого в начале сентября эвакуировали из Китая по распоряжению президента России Владимира Путина, скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О трагедии сообщил отец ребенка, Магомед Алимурзаев, в интервью изданию «КП — Северный Кавказ».

«Он нас покинул», — сказал отец, отметив, что это стало тяжелым ударом для всей семьи и для тех, кто следил за судьбой мальчика и поддерживал его в борьбе с болезнью.

История Алима получила широкий отклик в начале сентября. Тогда президент России распорядился направить спецборт летного отряда «Россия» в Китай, чтобы доставить тяжело больного ребенка домой. Китайские врачи, наблюдавшие мальчика, рекомендовали срочную эвакуацию из-за ухудшения его состояния.

Ребенка перевезли из Пекина в Москву 4 сентября. Сообщалось, что состояние маленького пациента стабилизировалось.

Позже, 19 сентября, мальчика доставили на родину, в Дагестан. Тогда глава региона Сергей Меликов поручил Минздраву республики поддерживать постоянную связь с родственниками Алима и лечащими врачами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.