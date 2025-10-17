Рэпер ST предсказал появление нейромузыки на песенных конкурсах

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако артист не уверен, что это правильно.

Российский рэпер Александр Степанов, более известный, как ST, легко может представить себе появление в ближайшем будущем на музыкальных конкурсах треков, написанных ИИ. Об этом артист рассказал в полуфинале конкурса «Музыкастинг 8.0». Он отметил, что уже сейчас композиции, написанные нейросетями, попадают в поп-чарты.

«Любая (подобная — Прим.ред.) вещь изначально — очень удобный инструмент для помощи человеку в любой его сфере деятельности», — подчеркнул артист.

При этом, как отметил ST, люди не всегда используют нейросети правильно. Поэтому музыкант, по его словам, не уверен, нужно ли привлекать искусственный интеллект к созданию произведений искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что использование искусственного интеллекта в здравоохранении может вызвать серьезные юридические сложности. По данным Journal of the American Medical Association, проблема заключается в установлении ответственности при врачебных ошибках, если они связаны с алгоритмами ИИ.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.