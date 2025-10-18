Все одна фраза: Ефремов раскрыл, что сказал ему Кончаловский про Николая II

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Актер нашел параллели между своей жизнью и судьбой последнего российского императора.

Всего одна фраза помогла актеру Никите Ефремову вжиться в роль последнего императора Российской Империи Николая II. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского.

«Он (Кончаловский. — Прим.ред.) сразу дал мне зерно роли. Он сказал, что Николай знает, как он уйдет из этой жизни. Это сразу определило огромное количество вещей: то, как распределяется его внимание, то, как он общается с людьми, то, как он общается с собой, то, что для него важно, что он знает, что он не знает», — объяснил артист.

Кроме того, исполнить реальную историческую личность помогла работа гримеров и костюмеров. Ефремов подчеркнул, что это немаловажный аспект работы над такими ролями. Визуальная схожесть помогает довериться себе.

Правильному пониманию героя способствовало и увлечение актера психологией. Так он нашел точку соприкосновения с Николаем II.

«Безусловно, у него был невероятный отец (император Александр III. — Прим. ред.), и в каком-то смысле он был в его тени. Так или иначе, его все сравнивали. Я понимаю, где мне здесь на что опереться. Где мне здесь посмотреть, что происходит у него внутри. И вот этот груз, как мне кажется, может тогда мной рассматриваться как некий семейный, когда у тебя есть такой невероятный пример», — рассказал Ефремов.

Никита пояснил, что в каком-то смысле он «перекладывал свою актерскую карьеру туда». Это помогло раскрыть сомнения персонажа: «дотягиваю до великих» или нет.

Однако артист отметил, что в случае императора все было несколько сложнее, чем с ним самим.

Никита Ефремов является сыном заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова и народного артиста СССР Олега Ефремова.

