«Нами был предложен разговор»: Песков назвал причину звонка Путина Трампу

Песков: Путин провел разговор с Трампом после его поездки на Ближний Восток

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беседа состоялась по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток.

Российская сторона выступила инициатором телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом после плодотворного визита президента США на Ближний Восток. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия поддерживает стремление президента США Дональда Трампа привести к завершению украинский кризис после подписания мирного соглашения по сектору Газа. Пресс-секретарь президента РФ вновь подчеркнул, что наша страна открыта к мирному диалогу. Кроме того, Песков отметил эффективность деятельности спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.