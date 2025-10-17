Вучич предупредил о попытках ЕС и Киева сорвать саммит Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Сербский президент отметил, что некоторые страны могут пойти на крайние меры ради этого.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает попыток со стороны Евросоюза, Украины и либеральных кругов США сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ожидаю в ближайшие дни жесткого давления со стороны так называемой либеральной, левой Америки и европейских стран вместе с Украиной с целью не допустить проведения этого саммита в Будапеште», — заявил Вучич журналистам.

Сербский лидер отметил, что одной из мер давления может стать отказ в выдаче разрешения на пролет президентских самолетов. По его словам, такие действия означали бы прямое противостояние не только с Россией, но и с Соединенными Штатами, на что, по мнению Вучича, вряд ли кто-то решится.

Он также добавил, что выбор венгерской столицы в качестве площадки для переговоров не вызовет радости у других европейских стран и был сделан неслучайно. После предстоящей встречи с премьером Виктором Орбаном Вучич намерен рассказать больше о готовящемся саммите.

Президент Сербии подчеркнул, что сам факт обсуждения возможной встречи лидеров России и США является положительным сигналом. По его мнению, разговоры о мире могут приблизить достижение реальных договоренностей, хотя этот процесс не будет легким.

