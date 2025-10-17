Магнитогорские инженеры вошли в коалицию по созданию роботов-гуманоидов

Фото: 5-tv.ru

Они стали участниками новой технологической ассоциации, которая займется развитием андроидов, способных работать рядом с человеком.

НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска, входящее в состав «Корпорации роботов ВДНХ», стало одним из инициаторов создания ассоциации по развитию гуманоидных технологий. Об этом сообщает издание Ведомости.

По данным источника, в новую структуру, получившую название «Новая технологическая коалиция», войдут четыре компании и столько же вузов. Инициатива направлена на объединение усилий российских производителей и университетов для разработки антропоморфных роботов.

Помимо магнитогорского предприятия, в состав коалиции войдут пермские компании «Промобот» и «Дабл ю экспо», а также московская «Айдол». Среди образовательных партнеров названы Пермский политех, Казанский технический университет, Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский государственный университет ТУСУР.

Как уточняют Ведомости, ассоциация пока находится в стадии формирования, и в базе данных СБИС сведения о ней отсутствуют. При этом общий вклад всех участников оценивается более чем в пять миллионов долларов — около 404 млн рублей по текущему курсу.

Исполнительный директор «Корпорации роботов» Евгений Дудоров отметил, что развитие гуманоидных технологий открывает новые возможности для промышленности. По его словам, такие роботы способны работать рядом с людьми без перестройки производственных помещений, что делает автоматизацию гибче и доступнее.

